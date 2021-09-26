在大陸正式申請加入《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP）一周後，蔡政府宣布台灣以「台澎金馬個別關稅領域」之名，申請加入CPTPP，引起各界討論。根據一份網路民調顯示，有近4成網友認為台灣加入CPTPP對提升國際地位完全沒有幫助，更有超過5成網友並不同意加入CPTPP要開放日本福島農產品。

入口網站《YAHOO》以「你是否同意台灣以『台澎金馬個別關稅領域』名義申請CPTPP？」為題進行網路投票，投票時間為9月24日至28日，截至26日下午4點30分，有名網友參與投票，結果顯示，有22.3%網友非常同意，還算同意的網友有15.6%，不太同意的有6.7%，非常不同意的有46.3%，另外有9.1%網友沒表示明確意見。

對於加入CPTPP後，是否同意台灣可能需要開放進口日本福島農產品，非常同意的網友有10%，還算同意的網友有15.8%，不太同意的有12.5%，非常不同意的有55.1%，另外有6.6%網友沒表示明確意見。

至於加入CPTPP是否有助於提升台灣國際地位的部分，認為非常有幫助的網友有24.7%，認為還算有幫助的有17.4%，覺得不太有幫助11.2%，覺得完全沒幫助的有39.3%，另外有7.4%網友沒表示明確意見。

此外，針對加入CPTPP，政府各經貿部會27日將赴立院就台產業可能衝擊做因應報告，雖然各部會對我入會都同聲有助拓展市場，但也評估對國內運輸(汽車整車與零件)、食品加工業、20項農產品造成衝擊，規畫爭取較長降稅期限因應。