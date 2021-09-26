大陸國務委員兼外長王毅26日以視訊方式出席2021年可持續發展論壇開幕式並發表談話。王毅說，大陸國家主席習近平主席提出「全球發展倡議」，呼籲國際社會加快落實「2030年可持續發展議程」（聯合國一系列永續發展目標），推動實現更強勁、綠色、健康的全球發展，構建全球發展共同體。

王毅說，「全球發展倡議」遵循務實合作的行動指南。倡議把握全球發展脈搏和迫切需求，把減貧、糧食安全、抗疫和疫苗、發展籌資、氣候變化和綠色發展、工業化、數字經濟、互聯互通作為重點合作領域，提出合作設想和方案，將發展共識轉化為務實行動，為落實2030年議程注入新動力。

王毅指出，「全球發展倡議」倡導開放包容的精神。倡議是大陸為國際社會提供的重要公共產品和合作平台，面向全球開放，歡迎各國共同參與。倡議將同共建「一帶一路」、非盟《2063議程》、非洲發展新夥伴計劃等協同增效，透過聯合國、二十國集團、金磚國家等多邊合作機制、各種區域和次區域平台凝聚共識，形成強大合力。