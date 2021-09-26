美國一名男子在庭院擺放了一座熊雕像，豈料竟吸引許多「同伴」上門，近日一隻黑熊甚至還對雕像展開「求愛」行動，不但緊緊擁抱牠，還不斷在雕像身上狂蹭，讓男子和網友們看了都忍不住大笑。

根據《每日郵報》報導，75歲的亞羅（Doug Yarrow）居住在懷俄明州傑克孫谷（Jackson Hole）附近，由於不遠處就是大堤頓國家公園（Grand Teton National Park），經常會有野生動物來光顧他家，於是亞羅便在庭院中安裝監視器，以便記錄下這些動物們造訪時的有趣畫面。

亞羅透露，他1年前在庭院中放置了一個熊造型的雕像，吸引來許多「同伴」，但最近有一隻黑熊卻對雕像做出比其他熊更加親密的行為。事發當天早上，亞羅看見一隻黑熊先在池塘裡玩了一會兒，隨後就直奔雕像而去，從影片中可以看到，黑熊用雙手緊緊抱住雕像，在它的身上不斷磨蹭，甚至還給予熱情的親吻。

亞羅見到這一幕覺得相當有趣，表示：「這隻熊肯定是在尋找新的伴侶，牠真的很喜歡在它身上蹭來蹭去，不過牠付出再多的努力，最後得到的都只會是『冷漠』，讓我實在忍不住笑了出來」。

而網友們看到影片後，也紛紛笑說：「嘿！老兄別這樣，你只是在讓它為難」、「搞不好你不是它的菜，別勉強了」、「它就是在欲擒故縱！」、「真可愛，不過我覺得牠只是想知道，這隻不會動的熊是不是哪裡出了問題」。