老人互助會問題不斷，台中市中華家庭教育互助協會，今年初因有300多位死亡長者的家屬未領到互助金，由議員帶領到互助會前抗議，料想不到的是，此事經媒體報導後，黃姓、廖姓男子深深為家屬感到不平，竟又私下跑到互助協會前丟雞蛋、撒冥紙，還因此行為遭台中地院判處拘役40天，得易科罰金。

這起事件源於今年1月間，台中市議員羅廷瑋接獲民眾陳情，指位於東區的中華家庭教育互助協會已逾1年未召開大會，且有多達300名已經死亡的長者，其家屬卻都未領到互助金，僅拿到1張「互助金排隊單」，且據說要2022年才能領錢。

議員為此帶著該會多名會員到協會抗議，呼籲協會儘速召開臨時會員大會，同時應公布財務報表等。雖然協會方面有出面澄清，是因為會員數大量減少，使得資金周轉出問題，且允諾將儘速召開理事會討論相關事宜，但整件事件經媒體披露後，卻引起「看客」黃姓、廖姓男子不滿，決定去幫家屬討公道。

判決指出，黃姓（26歲）、廖姓（25歲）男子兩人在2月26日凌晨0時許，由黃駕車搭載廖男到該協會前，並由廖男在門口撒冥紙，黃男則丟雞蛋，使得協會張姓祕書、許姓理事長心生恐懼，向警方提告。

雖廖、黃堅稱只是為協會成員鳴不平，才會去幫忙討公道，但台中地院法官認為，焚香祭拜是對陰間鬼神的祝禱，扔撒冥紙、焚香祭拜有意指他人家中有人死亡的意思；雞蛋是易碎裂物，丟擲雞蛋足以使人產生生命脆弱的聯想，這兩種行為都讓人有不祥徵兆，警告意味濃厚，依恐嚇罪判黃、廖各拘役40天，可上訴。