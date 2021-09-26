雖說衰老是正常現象，但因為現代人生活壓力大，過度透支的體力和精力，往往容易讓衰老提前而至，《搜狐網》健康專欄就指出，男性在邁入衰老時，下半身會有3大明顯變化！

1、腿毛稀疏

男性之所以汗毛濃密，跟旺盛的雄性賀爾蒙有關，不過隨著年齡增長，雄性激素分泌下降，加上腸胃道對營養物質的吸收能力減弱，腿毛就不會那麼濃密，因此，當發現腿毛逐漸稀少，就可以判斷自己真的是老了。

2、排尿無力

隨著身體機能退化，器官也會跟著衰弱，一旦排尿無力，代表身體對尿液的控制能力下降。此外，花蓮慈濟醫院官網也指出，大部分的男性老年人，只要一有排尿問題，都會將這些問題歸咎於前列腺肥大，但其實真正因為前列腺肥大導致排尿障礙的病人並不是那麼多，更多老年人在生活中出現頻尿或是排尿無力的狀況，可能是來自於膀胱肌肉收縮力不足，或是膀胱過動症導致下尿路症狀。

3、不明原因腿痛

上年紀的老人鈣質流失，容易導致骨質疏鬆，尤其是關節和骨骼異常脆弱，因此大部分的中老年人多半患有不同程度的腿痛，如果總感覺腿部或是關節有疼痛感，就代表身體已經進入衰老期。台大醫學院名譽教授蔡克嵩過去就曾提到，骨質疏鬆是骨頭力量變小的疾病，起因於骨質變壞與骨量減少，在受到輕微外力下，很容易發生骨折，不過骨鬆原因多元，老化是重大原因之一，其他包含遺傳、營養、運動和藥物都息息相關。

至於要能有效延緩衰老，除了保持規律的作息、愉悅的心情之外，也要適度運動、補充水分，幫助體內代謝老舊廢物和毒素，並且每年固定接受體檢，掌握自身健康狀況。