高雄愛河龍華、願景橋間連漂三天紅褐色水，民眾擔心遭汙染紛紛舉報。高雄市環保局派員到現場採樣並以顯微鏡觀察，發現是「隱藻」大量繁殖，研判可能是近日間歇性降雨，造成河道擾動及非點源營養鹽流入與日照充足，導致藻類增生，已在多處設立解說牌，要讓民眾對照安心。

高雄市環保局環境檢驗科長劉惠雲解釋，現場水質儀器檢測出鹽度為6.0psu（感潮河段）、溶氧量過飽和及pH偏高的現象，經顯微鏡確認是隱藻無誤。

去年7月愛河也曾發生過隱藻大量增生，造成愛河願景橋、愛河之心等處水質變咖啡色。環保局表示，包括潮汐漲退潮、天氣炎熱及日照時間足夠等因素，均可能造成愛河顏色產生變化，但均屬暫時現象。

劉惠雲表示，愛河流域春夏或秋冬季節變換時期易增生藻類，起因於上游大雨沖刷非點源營養源排入、日照強烈、愛河部分河段河水流動緩慢，及漲退潮適合感潮河段優勢種藻類生長等因素。藻類本身除含有葉綠素外還會含有其他色素，當單一藻類大量繁殖時，河水顏色就會呈現不同顏色。

為了加強愛河水色變化原因的正確宣導，解除民眾疑慮，環保局也在愛河河堤公園左、右岸、愛河之心、龍華橋、幸福川玉皇宮及三鳳宮前等六處河段沿岸，分別設置解說告示牌，讓民眾了解愛河水色變化原因屬生態體系自然現象，民眾也可透過手機掃瞄QR code即時掌握水溫、酸鹼度、導電度、鹽度、溶氧等水質資料。

劉惠雲強調，愛河整體水質已有明顯改善，統計今年1月至8月愛河全流域平均河川汙染指數（RPI）為4.52，相較於2020年同時期整體改善率達9.1％，愛河整體水體已逐年改善。因近日間歇性降雨不斷，造成非點源營養鹽流入，加上日照，愛河部分河段水流緩慢，及漲退潮適合感潮河段優勢種藻類增生，環保局估計這次愛河水呈紅褐色的情形還會再持續個幾天。