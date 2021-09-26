曾拿下「十大性感女星榜」冠軍的超級女神鍾楚紅，在80年代是灸手可熱花旦之一，氣質與美貌兼備，演出過許多經典戲劇作品，演技備受肯定，曾兩度拿下亞太影后殊榮，但她早在1994年就淡出演藝圈，偶爾現身都讓人為之驚艷，如今滿61歲的她，近日在社群曬出生活照，模樣驚呆眾人，根本無法聯想到她的真實年齡。

鍾楚紅在80年代紅遍港台演藝圈，當時香港娛樂圈流傳一句話「再發，發不過周潤發；再紅，紅不過鍾楚紅」，足見其魅力強大，紅姑其實是選美佳麗出身，但美人如她卻僅在香港小姐選拔賽中拿下第四名，去無線台試鏡演藝人員還落選，直到被電影公司相中當影星，才完全釋放潛能，掀起「紅姑旋風」，相傳劉德華將她視為「老婆理想型」，還告白過，成龍也心儀鍾楚紅，但兩人都沒能讓紅姑點頭，最後擄獲她芳心的，是廣告才子朱家鼎。

鍾楚紅今年迎接61歲生日。(翻攝自鍾楚紅微博)

鍾楚紅1991年與朱家鼎盛大完婚後，不久後就息影，夫妻倆約好不生孩子，享受兩人世界，但朱家鼎於2007年癌逝，紅姑之後追隨亡夫的信仰，受洗為天主教徒，也吐露「一生只愛朱家鼎一人」，誓言不再婚，至今維持單身，但守寡多年來，她生活過得樸實而滋潤，最近鍾楚紅在微博分享了多張外出踏青遊玩的生活照，淡妝的臉蛋帶著少女感，連身材都保持得很好，看起來容光煥發。

鍾楚紅今年迎接61歲生日。(翻攝自鍾楚紅微博)

鍾楚紅曾透露凍齡秘訣，就是每餐只吃七分飽，多菜少肉，也經常運動，心態上欣然接受「人都會老」的事實，認清這一點後，將心思花在找尋人生樂趣上，享受幸福生活，就是凍齡的最佳妙方。