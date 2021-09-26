一名黃姓駕駛發佈一段行車紀錄器拍到的驚悚畫面，即他25日晚上從台中返回頭份老家時，在國道1號北上121公里造橋路段，目睹「風火輪」驚險場面，前方一輛廂型車行駛中不明原因右後輪爆胎脫落，造成車子底盤與地面摩擦冒出火花，不久爆胎的車輪也突然彈飛，差點砸到後方車輛，黃姓駕駛慶幸自己有保持距離，才能平安閃過，未被到波及。

從行車紀錄器的影像可見，黃先生當時他行駛在國道1號北上路段，前方廂型車突然往右傾斜，車體與路面高速磨擦，冒出一串長達10公尺火花，接著右後輪就脫落，碰撞外側護欄後，再彈回到中線車道、騰空約一層樓高度，還好他當時看到火花就放慢車速，另一輛休旅車也及時煞車，都有驚無險閃過飛來的輪胎。

國道巡邏車當晚接獲通報抵達時，廂型車已由拖吊車載走，但依據《道路交通管理處理條例》，輪胎脫落可能觸法、可裁罰3千元到9千元罰鍰。輪胎行業者指出，該廂型車輪胎掉落的原因，可能是螺絲沒有鎖緊，或車輛零件老舊導致，為了安全，上國道前還是做好安全檢查比較保險。