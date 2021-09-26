國際影后張曼玉18歲以港姐亞軍出道，曾獲得5屆香港電影金像獎影后、4屆金馬獎影后，也是坎城電影節第1個獲獎華人影后，但2004年幾乎息影，轉戰歌壇和時尚活動，無奈疫情肆虐已2年未現身公開場合。近期有媒體直擊張曼玉瘦到皮包骨，過往出席活動的舊照也被翻出，一張比一張還要瘦，令人憂心健康狀況。

根據《新浪娛樂》報導，張曼玉2019年出席上海時尚活動後，就過著低調的生活，幾乎沒跟圈內好友聯繫。最近她外出時難得被拍到，只見張曼玉全副武裝，戴著帽子、口罩，身穿深藍色格子深V襯衫，驚見凹陷鎖骨和排骨胸，修身長褲裡面的一雙腿也瘦到像筷子，渾身散發骨感氣息，讓外界不禁擔心起她的健康。

不僅如此，連張曼玉前幾年參加公開時尚活動的照片也被一一PO在微博廣傳，畫面中，她身穿一襲血紅色長洋裝，身軀單薄消瘦，臉上的膠原蛋白明顯流失，兩側的顴骨異常凸起，手臂的青筋也十分明顯；另一張照片，張曼玉穿著顯瘦的黑色衣褲，將原本就很苗條的身材修飾得更加纖細，抬起的雙臂骨頭線條也極為明顯，陸媒《網易》忍不住毒舌形容：「過於纖瘦的身材，有種顯老的即視感，尤其是面部狀態更是瘦到脫相。」

張曼玉昔日消瘦照片被翻出。（圖／微博@飯圈影視）

不過，許多陸網友認為張曼玉已經57歲，留下歲月的痕跡是必然的，紛紛留言替偶像說話：「美人在骨不在皮，我心目中永遠的女神」、「但還是很緊緻，應該是運動吧」、「是有點瘦，但還是很有氣質」。