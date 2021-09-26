Faye詹雯婷（左）與Yappy合唱〈Lydia〉。（大嘻哈時代提供）

久未現身的Faye詹雯婷，昨晚驚喜站上饒舌選秀節目《大嘻哈時代》的舞台，與參賽選手Yappy合作，將搖滾風格的〈Lydia〉結合饒舌，打造出令人耳目一新的作品。Faye詹雯婷對Yappy的潛力讚譽有加，很訝異年僅20歲的Yappy無論在詞或是節奏方面的能力都很強。合唱歌曲在台上正式發表後令人驚豔，明星導師Leo王感動地表示聽到的時候回憶湧現，大支也激動地說：「Faye唱到副歌的時候，我們對看了一下，哇！整個感覺都來了，加分太多了。」

Yappy禮數周到，第一次練團帶來仙草奶茶、第二次彩排送上甜甜圈，Yappy開玩笑說是因為Faye詹雯婷人太甜了，才會準備甜食送給她。彩排當天也恰巧是Faye詹雯婷的生日，正當她被訪問著彩排心得到一半的時候，選手們突然捧著蛋糕、唱著生日快樂歌突襲，讓她又驚又喜，打趣道：「突然被這麼多小鮮肉包圍，心跳好快。」

彩排當天製作單位還秘密為她慶生，突然被眾選手包圍的她又驚又喜，直呼被小鮮肉包圍後心跳都變快了！Faye詹雯婷還稱讚Yappy是「新型態的郭品超，如果現在有一個可以私奔的男生長什麼樣子？應該就是跟Yappy一樣吧。」而Yappy在舞台上爆發力十足的律動，又讓Faye詹雯婷覺得很像「蚱蜢」，Yappy聞言笑說：「在台上又炸又猛，這個我可以。」