警方將曲男逮捕到案。(警方提供／林雅惠高雄傳真)

43歲阮姓越南移工25日晚間相約多名同鄉友人在楠梓區租屋處餐敘飲酒慶生，不料飲酒而引發口角，阮男遭2名越南移工毆打及持剪刀刺傷，送醫治療後無礙，2嫌案發後即逃逸，員警今天下午循線逮捕犯案的25歲汝男與30歲曲男，2嫌犯供稱，不滿勸阻阮男慶生酒後聲量太大，卻反遭阮攻擊，慎而持利剪刺傷他，警方訊後依殺人未遂及傷害罪嫌移送橋頭地檢署偵辦。

高雄市警局楠梓分局後勁派出所於25日晚間9時59分接獲報案，指位於楠梓區瑞屏路7-11超商旁有人受傷，警方獲報後立即前往現場了解，發現越南移工在瑞屏路82巷的租屋處慶生餐敘飲酒起口角爭執。

壽星阮姓男子遭另2名越南男子從樓上打到樓下，阮男不敵逃往巷子口，其他越南同鄉見狀立即上前勸阻，但嫌犯仍不聽勸，甚至持剪刀刺傷阮男腹部及左胸下方，造成2處穿刺傷，2嫌犯案後隨即逃逸。

被害人阮姓男子經由救護車送往國軍高雄總醫院左營分院急救，經醫師急救後無生命危險，意識清楚。

楠梓警分局於案發後組成專案小組偵辦，已鎖定嫌犯，另根據被害人阮男之友人供述及指認2名男子後，立即調閱路線監視器，確認其相關身分及逃逸方向後，即向橋頭地檢署聲請拘票，今天下午分別於大寮區及楠梓區緝獲2名男子並帶案偵辦釐清相關案情。

警方調查，2嫌犯到案後供稱，因壽星阮男與多名友人於四樓慶生時酒後講話太大聲遭汝男勸阻，阮男及杜男卻憤而徒手攻擊汝男，且波及勸架的曲男，汝男遭攻擊後至1樓休憩時，又遭要離開的阮男嗆聲，汝才憤而持利剪攻擊刺傷阮男，曲男見狀先行制止雙方未果，也加入毆打阮男行列，2男傷人後隨即逃逸。

警方積極偵辦鎖定嫌犯，於案發後15小時內將2嫌查獲到案，全案迅速偵破，依殺人未遂及傷害罪移送橋頭地檢署偵辦。

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