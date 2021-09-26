國民黨主席選舉結果25日揭曉，朱立倫以8萬5164票、45.78％得票率，重掌黨中央，引發各界關注。前立委林濁水分析朱立倫和其他候選人的得票結果指出，雖然選前在民調上朱立倫和張亞中雖然相差不到1個百分點，但不出所料的是，張亞中民調雖高，得票卻不如預期。

根據國民黨統計，此次黨主席選舉共有187998張選票，有效票18萬6018張，無效票1980張；各候選人得票數及得票率部分，江啟臣獲得3萬5090票、得票率18.86％，卓伯源5133票、得票率2.76，張亞中6萬632票、得票率32.59，朱立倫8萬5164票、得票率45.78％。

針對國民黨主席選舉，林濁水25日在臉書上表示，國民黨主席選舉，民調朱張差不到1個百分點，但看到開票後的結果，林濁水直言，「不出所料，張亞中民調高，得票低」。

此外，朱立倫25日發表勝選感言時誓言，從今天起，將是空前團結且充滿戰鬥力的國民黨，除了是戰鬥藍，更是必勝藍；連任失利的江啟臣率一級主管總辭，強調「隊長」已經決定，接下來是展現團結的時刻，他支持勝選的朱立倫。

張亞中則在孫文學校辦公室發表敗選宣言，稱「黃花崗革命失敗，但未來成功更近」，此次選舉在喚起黨魂的道路邁出很大的一步，國民黨有責任要結束兩岸敵對狀態，並創造兩岸和平；而卓伯源在臉書貼出25日和江啟臣、祕書長李乾龍合影照片，強調國民黨一定會團結，讓2022再次勝利，贏回2024總統選舉、國會過半。