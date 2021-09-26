中信兄弟26日作出球員異動，曾頌恩因左手扭傷下二軍，日前因「疫苗傷兵」上一軍的蘇緯達真的升上一軍，總教練林威助表示，前一場他揮棒時不慎扭到手，赴醫院檢查後有輕微撕裂傷，評估大概需要休1至2周，「手要先固定1個禮拜。」

之前宋晟睿、李振昌打疫苗，兄弟啟用「疫苗傷兵名單」，拉上蘇緯達跟鄭佳彥，今天疫苗傷兵歸隊，但兄弟另外又做出人員異動，將曾頌恩下放二軍，真正將蘇緯達升上一軍。

林威助表示，曾頌恩是前一場比賽時揮棒不慎扭傷手，到醫院檢查後是輕微撕裂傷，評估至少要修1至2周，「手要先固定1個禮拜。」

今年季中復賽後，曾頌恩獲得上一軍機會，目前出賽26場，43打數敲出12支安打，其中包含2發全壘打，打擊率2成79，不過他守備不如打擊理想，一壘的部分有14次的守備機會，但發生2次失誤。

林威助說：「他有跟媒體說，他知道自己守備沒有打擊好，算是有自知之明，雖然有自知之明，但要用什麼心態讓自己更好，必須要更積極的去付出，讓自己有所成長才是。」

「助總」認為，打擊、守備是息息相關的，「你打擊好但守備不好，如果連簡單的守備都守不好，在打擊時你會一直想到剛才的失誤，反而會影響到打擊的節奏。」他也以另名新秀宋晟睿為例，「他的守備一直都很穩定，現在打擊也越來越理想。」