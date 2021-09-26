住宿是外出旅遊最重要的事情之一，選到一間乾淨舒適的飯店或民宿，才能讓自己好好休息，有充足的體力四處遊玩。外國一名曾在飯店工作過的前員工，近日在TikTok上爆料，特地點出4樣基於衛生因素絕對不要使用的物品。

根據《LADbible》報導，目前擔任模特兒的安琪拉（Angela Riihiluoma），過去曾做過飯店的行銷工作，近日她在TikTok分享了2段影片，表示當時有一名已經就職長達20年的同事，告訴她一些不為人知的飯店秘辛，並警告大家在入住飯店時，有些物品千萬不要使用。

第一個物品就是咖啡機，因為有些客人喜歡把它當成尿壺來使用，所以不管有多愛喝咖啡，都絕對不要用咖啡機；再者就是玻璃杯，因為清潔人員沒有太多的時間可以打掃，他們通常都只會用清潔劑擦拭，而不會真正拿去清洗。

第二段影片中，安琪拉接著提到，除非冰桶內有塑膠襯墊，否則絕對不要去碰，因為總會有人把冰桶當作專屬的嘔吐桶、尿桶來使用；還有床上最上層的被套也不要用，「把它取下來，然後丟到地上！」。

此外安琪拉還分享了人們住飯店時應該自備的物品，或是應該要做的事情，她指出在房間內一定要隨時穿著襪子或拖鞋，因為飯店不會清洗骯髒的地板；她也建議人們要帶自己的人字拖，以便能夠穿進浴室，「很明顯的，一邊淋浴一邊小便是很常見的事情」。

影片曝光後不少網友都感到相當震驚，紛紛留言：「以後我要睡在車裡了」、「看完留言我再也不敢住飯店了」；另外還有許多在飯店工作的員工出面證實安琪拉所說的話，「我在一間飯店工作，他們從不洗被子，只洗床單」、「我曾在飯店工作過幾年，可以證實玻璃杯的事情，還有千萬別用被子！」，但也有人反駁，指出不是所有飯店都這麼不衛生。