國民黨主席選舉在昨(25日)順利落幕，由朱立倫當選黨主席，與此同時進行改選的第21屆全國代表大會代表選舉，當選名單也陸續出爐。在高雄市部分，有「最美主持人」封號的李明璇順利連任，老公潘德翰也連任新北市板橋區黨代表，親妹妹李玫蓁也順利當選，讓人驚訝的是，李明璇更拿下全國第一高票。對此，李明璇表示，這個結果超乎她預期，也讓她深刻明白自己背負眾望，未來必定更加努力付諸行動，吸引更多人支持國民黨。

中國國民黨全國青年黨代表 李明璇(左)、老公 潘德翰(右)。(圖/翻攝自 李明璇 臉書)

高雄市黨部25日指出，此次黨代表選舉共有152名候選人，其中140人的當選名單，已公布在臉書等網站上，此次當選名額，共分為一般代表76席、婦女保障36席、青年15席(含學生5席)、農民3席、漁民3席、勞工4席、身心障礙1席、新住民1席、原住民1席。

李明璇親妹妹 李玫蓁(右)與前黨主席江啟臣(左)合影，她當選為中國國民黨第21屆全國代表大會黨代表。(圖/翻攝自 李明璇 臉書)

此次當選高雄市黨代表的，還有前立委張顯耀、前市議員李長生、柯路加，及韓國瑜前競選總部發言人李昶志等人。

「能夠順利連任當選黨代表，都是大家奮力守護的成果」。李明璇25日表示，自己當晚接到很多人的道賀電話，才知道自己獲得黨代表選舉「全國第一高票」，這結果實在是超乎她預期，她坦言，值此之際深刻明白自己背負眾望，不敢懈怠，未來必定更加努力，付出更多行動，找回失聯黨員，吸引更多人願意支持國民黨。

李明璇強調，「青天白日的旗幟」是國民黨員共同的驕傲，團結在這面旗幟下，讓青天白日滿地紅永恆存在，是大家無怨無悔、打死不退的神聖使命。

中國國民黨高雄市黨部25日公布黨代表當選名單。(圖/翻攝自 中國國民黨高雄市黨部 臉書)

中國國民黨高雄市黨部25日公布黨代表當選名單。(圖/翻攝自 中國國民黨高雄市黨部 臉書)

中國國民黨第21屆全國黨代表(高雄市)當選名單 由中國國民黨高雄市黨部發佈於 2021年9月25日 星期六