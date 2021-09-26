2021年新竹縣竹青優質社團展演，邀集縣內4所科技大學與10所公私立高中職社團，26日在採實名制的竹北水圳公園熱鬧演出，讓疫情期間許久未能演出的同學們，再次登上舞台揮灑青春，各個都大呼過癮！

副縣長陳見賢表示，新竹縣是個年輕的城市，縣長楊文科十分重視年輕人意見，因此成立青年事務科，更在今年連續第2年結合新竹縣多所學校舉辦深受青年學子們的喜愛的社團展演活動。

由於疫情今年少了很多可以演出的機會，此次活動非常難得可貴，青年學子們透過勁歌熱舞，盡情展現青春活力與自信，10月2日在竹東河濱公園還有第二場，再次為溪南民眾帶來一場精采有活力的藝術饗宴。

明新科大大二熱舞社副社邱玫甄感嘆，上學期社團就開始準備表演，然而受到疫情影響延後，還好有參與活動，才能大家見到她們精心準備許久的表演。

竹北高中室內樂帶來與新竹縣有著深厚淵源的鄧雨賢《雨夜花》等曲目，高三學生范芮妮表示，疫情嚴峻期間，社團連練彈的機會都沒有，所幸疫情趨緩，很高興有機會再登上舞台表演。

活動由觀眾在線上選出心中最優質的學校社團，各社團類型包含展現身體律動美感的熱舞社、表演藝術社及嘻哈研究社等，另還有音樂性社團包含熱門音樂社、管樂團、吉他社。

活動選出的「最佳人氣獎」第1名為竹北高中漾舞社，第二名為竹北高中熱舞社，將獲得縣府獎勵金鼓勵。同時提供精彩好禮摸彩，共抽出10位幸運得主帶走大獎。