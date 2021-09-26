台東縣消防局成功大隊東河分隊增建，及泰源分隊新建廳舍26日落成啟用，內政部長徐國勇親臨剪綵，縣長饒慶鈴說，台東地形狹長，醫療資源嚴重缺乏，消防就是醫療救護的延伸，未來希望達到15分鐘內到達事故現場救援。

內政部長徐國勇、消防署長蕭煥章、立委劉櫂豪、議員許進榮、林東滿、高美珠、古志成、東河鄉長葉啟伸、鄉代會主席鄭志昌等人，昨天先後為東河消防分隊剪綵，再為泰源分隊揭牌。

「消防就是醫療救護的延伸」，饒慶鈴說，台東21萬多人口分布在占縣內十分之一的土地上，偏鄉緊急救護、救災距離遙遠，所以她上任後就推動「1鄉鎮1高救隊」、「救護車即行動急診室」構想。

饒慶鈴表示，台東縣消防員今年將新增100名消防人員，近年爭取超過3億元興建廳舍，前年達仁隧道分隊落成、去年完成都蘭分隊新建，以及台東分隊、台東大隊暨特搜分隊、關山分隊二期。

而這次泰源及東河分隊完工進駐，10月也將落成大武分隊遷建及長濱分隊增建工程。同時也預計明年完成豐榮分隊及特種搜救隊暨搜救犬訓練基地，建構台東更完善的災害防救網絡。

徐國勇說，消防員是天使也是菩薩，但是要當天使又要當菩薩是非常辛苦的，除了中央會給予最好的資源，也盼縣府編列經費可多支持，徐國勇也多次提到立委劉櫂豪不餘遺力地爭取經費花東基金、前瞻基礎建設。

劉櫂豪則提到，進出泰源只有環山公路，若發生坍方，就會阻斷救災、救護，已跟公路總局爭取經費，將要打通登仙橋到泰源市區全長230米的隧道，預計10月發包，3年內完工。