昨剛在國民黨主席選舉失利的立委江啟臣，今以志工身份參與「罷免陳柏惟街頭宣講」活動，核四公投領銜人黃士修坦言，他不是國民黨員，不便介入黨內選舉，但江啟臣在競選黨主席期間，沒有一刻忘記宣傳12月18日公投，他都看在眼裡，「選前選後不選邊，選擇與人民站在一起」。

黃士修在臉書發文指出，江啟臣在選舉結束隔天就回到街頭，用行動響應公民運動，我們也應該用行動響應。天道酬勤，人道酬誠，所以我為此而來。

黃士修表示，如果你覺得國民黨沒戰鬥力，那麼當國民黨在第一線戰鬥的時候，也請你一起上戰場。為民主自由而奮戰，才是革命黨人的黨魂。

黃士修直言，陳柏惟嘴講抗中保台，遇到民進黨欲起中火燒煤炭，不敢嚎半聲，民進黨欲起瓦斯發電，你甘看過瓦斯爆炸？就恐怖，阿共仔免打，台灣就害了了。

黃士修呼籲，這款立委，每年領阮一千萬稅金，呼伊在國會囂張，實在是真見笑，台中人不能被全國民眾看不起。拜託海線的鄉親，投下很想投但我自己沒辦法投的那一票，「10月23日，出門罷免陳柏惟」！