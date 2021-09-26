花蓮今天清晨發生規模5.7的地震，許多民眾都被震醒，不過也有不少人反映，總是在地震前就會先自動驚醒，沒想到一醒來沒多久就真的開始搖，而且之後就睡不著了，好奇難道是身體有超能力？有內行人解答，其實跟身體的感知功能有關，是初期的地震波把你搖醒了。

台灣地區今(26)日清晨6點21分發生芮氏規模5.7的地震，震央在花蓮縣秀林鄉，宜蘭、花蓮最大震度4級，台北市、新北市也有3級，氣象局表示，這次地震創下花蓮地區有史以來最大的隱沒帶地震，且全台有感，讓不少人嚇到，直呼「好搖、好可怕」。

除了被震醒之外，還有網友在《PTT》表示，今早大約6點20的時候突然醒來，正當想回去睡回籠覺的時候，就整個搖起來，他坦言在地震前醒來的事已經不是第一次，而且是接二連三一直發生，最後常常就睡不著了，好奇到底是什麼原因，想詢問大家有沒有類似經驗？

不少網友紛紛回應「我也會這樣欸」、「我也會，屢試不爽」、「我剛剛也是這樣，做完夢醒來過沒多久就震了」、「上次921我也是先醒來」、「我也是突然驚醒，然後就開始搖」、「比國家警報還準」。

有內行網友解釋，其實很正常，因為地震波有分P波跟S波，有些身體感知功能比較敏感的人，在地震初期微動時就被搖醒了，之後地震主波才傳過來，因此會感覺身體先醒過來才開始搖的，就好像聞到氣味就知道等下會下雨的道理一樣；還有網友補充說，P波、S波的科學原理其實國中有教過。