嘉義縣草莓農李俊明（右一）有感於微生物運用在田間對農民、土地都有助益，號召40多位農民將於10月3日正式組成嘉義縣農業微生物光合菌教育推廣協會。（李俊明提供／張亦惠嘉縣傳真）

大林鎮草莓農民李俊明鎮種草莓有15年左右，2018年開始使用光合菌等微生物，幾年下來覺得對作物健康跟生長很好，可以促進根系發展、增加產量，但因價格高，觀察到許多農友買不下手，就算買了也都省著用反而達不到效果，近幾年有學術單位授權給農民自己做菌，因此預計成立協會後爭取建資材中心，教導農民自己培養菌使用。

李俊明說，食品工業研究所博士所廖麗玲為減輕農民資材成本，推動農民安全使用微生物於田間，除可改善植株健康及收成量外，更可降低農藥及化肥的使用量，自己參加過幾次訓練班後，認為光合菌對農民好處多多，希望透過自己的力量將微生物應用推廣給更多人，因此決定在10月3日正式成立嘉義縣農業微生物光合菌教育發展協會。

過去因研究機構技轉給廠商生產，一桶20公升的菌可能要價2、3000元，許多農民根本買不下手，就算買下手也會「省著用」沒用到有效的量，反而達不到效果不利推廣，李俊銘說，未來成立協會除教導農民正確使用方式外，部分研究單位授權給農民養菌，若大家有技術就能自己製作。

目前除光合菌外協會40多名成員還有使用芽胞桿菌等，李俊明指出，協會成立後是不賣菌的，會直接教農民怎麼使用跟製作，目標是在嘉義縣成立微生物資材中心，透過協會申請經費購置相關無菌製作台等設備，讓農民使用微生物成本更低，且不只有光合菌可以使用，還能活用更多菌種，讓農產品更健康，土地更有活力。