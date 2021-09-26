台灣知名武俠片導演張鵬翼9月24日因胃癌病逝台北榮總，享壽80歲，朱延平導演今（26日）下午在臉書哀悼張鵬翼，並透露，張鵬翼今年5月還在大陸橫店籌備新戲，發現自己得胃癌末期，就回台治療「期間都沒有通知任何朋友，所以今天突然接到他過世的消息，非常震驚...鵬翼，一路好走」。

導演張鵬翼是台灣影壇拍攝武俠動作片的一把好手，張鵬翼執導過《刀魂》、《楚留香大結局》、《古劍英魂》、《水月十三刀》、《策馬嘯西風》等電影，在台灣影壇頗負盛名，媲美香港武俠名導楚原，張鵬翼也因此擁有「台灣楚原」的美名。

朱延平導演今在臉書哀悼張鵬翼，他寫下：「張鵬翼導演...算是我半個師父，當年他做郭南宏的副導演，拍少林寺18銅人，找我做場記...之後他自己也導了幾部很賣座的武俠片，我做他的副導演...當今電影圈還叫我『小朱』的少數幾個人，他是其中之一」。

朱延平也提到，張鵬翼今年5月還在大陸橫店籌備新戲，發現自己得胃癌末期，就回台治療，期間都沒有通知任何朋友「所以今天突然接到他過世的消息，非常震驚...鵬翼，一路好走」。