民眾黨立委高虹安因唱「塔綠班之歌」，被自稱在美國多所大學任教的學者「翁達瑞」指學歷有問題，卻被高虹安指導教授打臉。媒體人彭文正去年曾爆料，翁達瑞真實身分是台籍教授陳時奮。前民進黨立委郭正亮卻認為，「翁達瑞」應不是陳時奮，他傾向是一群人的化名，是為了傳遞某些訊息，然後做政治打擊。

郭正亮26日在政論節目《新聞大白話》中表示，「翁達瑞」是筆名，但他不知道是不是陳時奮，因彭文正曾這樣說，被陳時奮否認；更有人說翁達瑞是一群人，也就是一群人的共同化名，以前也有人這樣做，但並不是用這個名字。

郭正亮認為，「翁達瑞」是用共同化名，傳遞高層的消息，可是有些是真的、有些是假的，就是把真假混在一起寫，不過針對性都非常清楚，這一路下來，是在打某一個人。高虹安是被波及。而現階段打高虹安有特殊的意義，因為民眾黨5個立委中，她比較亮眼，也就是民進黨為了打民眾黨，高虹安就變成代表。

郭正亮認為，「翁達瑞」曾寫很多文章打特定某個人，但事後證明很多都是錯的。因此他認為陳時奮不可能會犯這樣低級的錯誤，陳時奮確實是商學院教授，聽說發表了70幾篇論文，所以不要把他和「翁達瑞」做這樣的連結。他傾向「翁達瑞」是一群人的化名，是為了傳遞某些訊息，然後做政治打擊。