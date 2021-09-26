《斯卡羅》拍攝後留下的場景，未來可望導入觀光遊程。（潘姓民眾提供／林和生屏東傳真）

引發全台熱議的公視旗艦大戲《斯卡羅》播畢後，仍讓觀眾津津樂道，不少戲迷按圖索驥，找到隱藏深山中的祕境場景，屏東縣政府與地方公所也有意趁著10月國慶鳥過境時，順勢推出遊程，為恆春半島深度旅遊導入更多遊客造訪。

《斯卡羅》劇組為呈現戲劇場景，一年內走遍屏東牡丹、滿州、恆春等地，其中拍攝斯卡羅族群部落畫面，便選在滿州鄉老佛山；滿州在地議員潘坤福表示，場景拍攝地點就在自己承租的國有林地上，當初無償借用，唯一要求便是必須把場景完全保留。

談起這段過程，潘坤福印象深刻地說，劇組人員先透過空拍機觀察地形，接著沿著蜿蜒小徑來到山上，看著正在除草的他開口便問，能否協助找到地主，探詢來意後，知道是要拍攝祖先的故事，潘立刻說「遠在天邊、近在眼前」。

潘坤福無償提供土地拍攝，僅希望留下場景，作為發展觀光用，雙方隨即達成共識；日前有潘姓山友按圖索驥找到拍攝場景，依山傍湖景象，讓她直呼「美若仙境」，強調是個能一來再來、永遠不會膩的祕境。

屏東縣政府交通旅遊處長黃國維表示，搭上戲劇熱潮，縣府已著手規畫一日遊或多日遊行程，循著歷史場景，透過深度導覽，讓遊客像乘時光機般，回到歷史發生的年代。潘坤福則強調，未來考慮在疫情趨緩時，動手修剪山區雜草，讓遊客方便進入探訪。

現地目前共保留11棟土角厝，還有竹子搭建而成的平台，滿州鄉長余增春說，會把握這次戲劇熱潮，串連鄉內景點，為地方帶來觀光商機。