情侶之間的相處並不容易，除了要彼此磨合、學會溝通以外，考慮對方的感受也是很重要的事情。《搜狐網》命理專欄發文分享，雙子座、巨蟹座、處女座、射手座的情商比較低，在談戀愛的時候，常常會讓另一半覺得心很累。

1、雙子座

雙子座心裡的第一順位永遠都是他們自己，不論發生了什麼事，他們首先考慮的都是自身的利益，之後才會想到別人，這樣低情商的表現，和他們談戀愛的人都會心很累，因為出了事他們也會先關心自己，之後才考慮另一半的感受，讓對方感覺他們並不在乎自己，最終變成分手的導火線。

2、巨蟹座

巨蟹座的低情商主要表現在不會考慮周圍人的感受，他們毫不在乎別人的眼光，只自顧自地做想要做的事情，因此常常讓身邊的人感到困擾和不滿，而在愛情當中，巨蟹座還會插手另一半的事情，甚至侵犯到對方的隱私，不給彼此留下一點個人空間，很容易就會讓另一半受不了。

3、處女座

處女座的自我意識非常強烈，幾乎不允許別人干涉他們的決定或行為，而且他們的個性還非常倔強，一旦做出決定就很少會更改，和處女座在一起，常常會覺得自己在家裡完全沒有地位和存在感，甚至還會有一種自己並不重要，無法參與家中大小事的無助感。

4、射手座

射手座非常愛面子，在他們心裡沒有任何事物比面子還重要，就算是另一半的感受也一樣，因此在愛情當中，射手座常常會表現出只有自己的想法、說出口的話、做出的決定才是正確的，並要求另一半要按照自己的想法做出改變，久而久之就會讓對方覺得很疲倦，甚至認為他們在無理取鬧。