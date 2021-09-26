鳳梨釋迦銷售大陸受阻，釋迦成為台東藍綠陣營攻防戰，縣長饒慶鈴在臉書貼文「 釋迦是綠色啊請中央不要放生」，遭綠營怒嗆「不要選前拍胸脯選後大甩鍋」，饒則回應：「幫農民把釋迦賣出去最重要，請大家不要再戴著有色眼鏡，噴政治口水了」。

台東鳳梨釋迦外銷通路受阻，縣長饒慶鈴日前在她的臉書以幽默口吻說「 釋迦是綠色啊請中央不要放生」，引發綠營網軍圍剿，民進黨台東縣黨部隨即貼文：「提醒饒縣長，釋迦是甜的，不是酸的」。

民進黨台東縣黨部執行長簡維國表示，饒慶鈴是不是忘記2018年選舉的承諾？「只有國民黨的人當選，台灣水果才會賣到中國」，呼籲饒縣長拋開藍綠成見，不要選前拍胸脯，選後大甩鍋。

立委劉櫂豪也在饒的臉書留言：「中國打壓台灣水果不會分產地是藍或綠，也不會分釋迦是綠的蓮霧是紅的，此時最不需要的是政治語言，讓我們一起為台東農民努力。」

對此，饒慶鈴說，「釋迦是綠的」這句話對中立者而言，不過就是一笑置之，只有戴著有色眼鏡的人才會刻意去找問題。至於綠營指責饒慶鈴在2018年選舉的承諾，饒說，「我當選以後，釋迦不是賣出去了嗎？我是今年才當選的嗎？」

饒慶鈴表示，上任兩年多以來，努力行銷鳳梨釋迦，今年初因為受新冠肺炎疫情影響船運，台東縣政府第一時間就宣布加碼補助外銷運費，26天共補助了1960公噸鳳梨釋迦，更親自帶隊至新北、台中等地推廣鳳梨釋迦。

饒強調，幫農民把釋迦賣出去才是最重要的，請大家不要再戴著有色眼鏡互噴政治口水了。