「國光女神」蘇心甯（Lala）擁有甜美外型、E罩杯傲人身材，加上個性活潑，受到不少網友喜愛，她不時會在社群網站放送火辣辣福利，今（26）日又曬出穿著透膚泳衣的養眼照，乍看下就像全裸，讓大批粉絲直呼快噴鼻血。

蘇心甯最近忙著拍2022寫真桌曆，常在網上分享工作心得，今就在IG寫下：「永遠都不要因為年齡，而放棄擁有一顆年輕的心」，同時曝光泳裝照讓大家搶先看，表示拍攝過程中，有好幾套厲害的泳裝，問問大家想不想收藏。

照片中，蘇心甯穿著蕾絲透膚公主袖泳衣，一整套都是透膚材質，讓她全身白滑嫩肌都露出，尤其正面低胸又馬甲設計，使得雙球呼之欲出，深邃事業線一覽無遺，苗條S曲線也十分吸睛，而蘇心甯拿著抱枕擋住下半身，更是令人好奇泳裝下身的設計，太過透視令不少人猛一看以為女神全裸。

蘇心甯辣照貼出後，立刻吸引粉絲暴動留言「這太辣」、「哇，這件太厲害了」、「好透呀」、「瘋狂放大中」、「敲碗抱枕拿掉」、「天呀！太誘惑」、「戰袍」、「請把枕頭拿走，謝謝」。