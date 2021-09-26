有關出版社受日本政府內閣會議影響，在教科書中修訂或刪除「隨軍慰安婦」表述問題，致力慰安婦問題的日本廣島市民團體昨天批評，此舉是「否定及抹除負面歷史的舉動」。

日本共同社報導，日本政府內閣會議4月通過一項答辯書，認為不稱「隨軍慰安婦」、只稱「慰安婦」的表述方式是適當的；到了本月8日時，批准5間教科書出版社修訂表述。

日本琉球大學名譽教授高嶋伸欣說，由於文部科學大臣萩生田光一5月12日在國會答詢時表示，「已規定教科書只記載政府同意的相關內容」；因此，他認為文部科學省有向各出版社就修訂表述施壓。

共同社中文網報導，一直從事慰安婦支援工作的「女性的戰爭與和平資料館」館長渡邊美奈說，「我們使用了明確主體的『日軍慰安婦』及明確實際情況的『日軍性奴隸』等詞語」。

她呼籲，由於教科書上只留下「慰安婦」一詞，沒有記載受害實際情況，希望教師和學生自主學習。