《美麗島電子報》民調顯示，總統蔡英文9月的的執政滿意度是47.8%，不滿意度則為48.4%。資深媒體人黃暐瀚分析蔡英文以及行政院長蘇貞昌的民調後指出，現在民眾對對民進黨十分不滿，國民黨能不能承接這股民意，是新任黨主席要做的，而台灣基進立委陳柏惟罷免案更是新任主席朱立倫能否穩固領導威信的關鍵。

黃暐瀚今(26日)在政論節目《新聞大白話》中表示，蔡總統的死亡交叉點又接近了，上次是不錯的，而蘇貞昌的不滿意度又遠高滿意度，不滿意度是51.4%，滿意度是43.6%，相差快8個百分點，蘇貞昌還能做多久也是一個問題，但民眾對民進黨不滿，國民黨能不能承接？這是新的黨主席要做的。

黃暐瀚認為，這次陳柏惟的罷免案，朱立倫應該和前主席江啟臣合作，讓罷免案可以通過，雖然自己判斷罷免案要通過有一定難度，台中人可能不喜歡陳柏惟，但不一定會去投票，畢竟現在還有疫情，很多長輩擔憂出去投票會群聚，而若防疫警戒降級，則應該會有助於罷免投票。

對於民進黨是否會支持陳柏惟，黃暐瀚指出，關鍵在蔡英文，之前高雄市議員黃捷罷免案，蔡英文就親自下令力挺，民進黨民代也紛紛出動，現在雖然民進黨秘書長林錫耀說要支持陳柏惟，但還沒看到有動員當地的議員和立委去幫陳柏惟，兩邊都還沒到對決的狀態；國民黨方面，如果張亞中也現身台中，和朱立倫、江啟臣合體，狀況就不一樣了，罷免案的過與不過，是朱立倫上任前的關鍵點，黨內有人不喜歡朱，但如果看到他能找來江啟臣和張亞中， 又罷掉陳柏惟，那朱立倫領之後的導權威就會很穩固。