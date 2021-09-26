為紀念及發揚「亞洲鐵人」楊傳廣奧林匹克運動精神，並發掘及培育東海岸地區田徑人才，為期2天「2021楊傳廣盃東海岸雙濱中小學區域聯合積點田徑賽」，今日下午圓滿落幕，大會會長潘榮宗感謝所有參加競賽的學校、選手，以及辛苦執法的裁判，冀望培育出許多未來的「小楊傳廣們」。

由台灣原住民族歷屆鄉鎮市區長策進協會、台東縣體育會田徑委員會首次主辦全國「2021楊傳廣盃東海岸雙濱中小學區域聯合積點田徑賽」，昨起一連兩天在長濱國小舉辦，共有來自花東兩縣東海岸地區國中小13所國中小學校近200位選手報名參加，閉幕式於今天下午2點舉行。

大會會長潘榮宗表示，兩日的比賽將列入未來的月賽、季賽、年賽，所各位選手要有百尺竿頭更進一步的運動精神，繼續不斷的自我挑戰，在日進月異中，創造出更多佳績。

這次田徑賽共有來自台東縣長濱、新港、都蘭及花蓮縣豐濱等4所國中，以及台東縣成功、三仙、長濱、新生、樟原、泰源、寧埔、忠孝及花蓮縣港口等9所國小，共計13所國中小近2百位選手將競技。

賽事分為國中男、女子組、國小男、女生組等4組比賽，項目有徑賽為：男子組、女子組的60公尺、100公尺、200公尺、400公尺接力等，以及田賽跳高、跳遠、鉛球等。

其中，各組400公尺接力競賽，成績如下：國男組-新港國中、長濱國中。國女組-新港國中、長濱國中。國小男生組-寧埔國小、三仙國小、長濱國小、泰源國小。國小女生組-新生國小、寧埔國小、長濱國小。