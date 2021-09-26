據美國軍方媒體指出，在結束阿富汗撤軍的支援任務後，美國雷根號航母終於在離開3年後再次回到太平洋，並於24日進入南海執行訓練任務，另一艘航母卡爾文森號亦即將進入南海，從關島出發的英國伊莉莎白女王號航母以及從越南金蘭灣啟航的澳洲坎培拉號兩棲攻擊艦，亦將陸續進入南海參加「2021五國金禧」聯合軍事演習。日前侵擾台灣西南空域與巴士海峽的共軍機艦數量暴增，以及連續在廣東與海南島附近實施實彈射擊演習，對上述3艘航母聯合演習有極強的針對性。

陸媒《環球網》引述《富比士》報導稱，每當美國航母戰鬥群進出南海時，解放軍總會大規模出動艦機在台灣西南方向海空域。因為這裡緊鄰連接南海與菲律賓海的巴士海峽，也是進出第一島鏈的海上要道。

美國雷根號與卡爾文森號、英國女王號、澳大利亞坎培拉號將在南海聯合演習。圖為在南海周邊各航母戰鬥群的位置與未來動態，中國山東艦駐紮海南島，紅色部份為近日海上射擊演習區域（圖／推特@duandang)

報導引述台灣國防部消息說，有2艘共軍導彈護衛艦分別於23、24日在台灣東部台灣東部海域往南航行進入巴士海峽，引起台灣的關注，但共軍導彈護衛艦顯然針對的目標並非台灣。加上23日又有上午與下午2批總計24架共軍軍機進入台灣西南防空識別區，其中轟-6與運-8等3架軍機航跡甚遠至巴士海峽後轉入台灣防空識別區，再循原路返航。

這種過去僅單一機型脫隊至台灣附近空域的慣例相比，與3機種同時侵擾台灣西南空域的態勢更為複雜，針對性亦更強。因此有分析稱，共軍出動多種機型大規模進入台灣西南空域，「多與模擬對美艦實施炸射攻擊有關」，可能當時鄰接巴士海峽和西太平洋處有美艦活動。

共軍近期擴大對台灣西南空域侵擾之外，也頻繁在南海進行實彈射擊演習。圖為共軍近日演習管制區域。（圖／@duandang)

報導指出，三亞海事局已發佈航行警告，共軍於9月25日中午12時至26日中午12時在南海指定海域進行軍事訓練；廣東海事局亦發佈的航行警告稱，25日起至28日每日清晨8點至晚間8點，在南海其他指定海域實施射擊訓練。這兩項射擊演練針對的目標，也是逐漸在南海集結準備進行聯合軍事演習的美、英、澳艦隊。其中包括美國雷根號與卡爾文森號2個航母戰鬥群，以及正在駛離越南金蘭灣的澳大利亞坎培拉號兩棲攻擊艦與數艘艦艇，加上從關島出發的英國女王號航母，將在南海匯集進行「2021五國金禧」軍演。這次演習總共會有3艘航母參加，上次有這種規模的演習則是在2017年的南海上進行。

美雷根號返回南海與英澳進行聯合演習，共軍在南海頻密演習積極應對。（圖／美國太平洋艦隊)

《富比士》認為，每當美國航母進入南海，共軍轟炸機群就起飛侵擾台灣西南海域。例如6月15日有28架軍機進入台灣西南海域是針對雷根號航母打擊群駛入南海；9月5日卡爾文森號航母進入南海時，共軍也出動19架軍機侵台灣西南防空識別區。

《星條旗報》稱，雷根號航母這次在南海將進行艦載機起降、海上打擊、反潛等戰術訓練。在南海執行任務的同時將保持警惕，隨時準備響應號召，應對任何緊急情況。