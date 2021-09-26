110年全國運動會聖火今天跨海抵達外島金門，楊鎮浯縣長親自在尚義機場迎接。（縣府提供）

110年全國運動會將於10月16日至21日在新北市登場，3路傳遞之一的聖火今天跨海抵達外島金門，楊鎮浯縣長親自在尚義機場迎接，預祝大會圓滿成功。

本屆全運會聖火傳遞24日於新北市板橋火車站舉行3路起跑儀式，進行為期20天的環島傳遞。金門縣今年組團含隊職員共82人，參加田徑、籃球、網球、體操、游泳、跆拳道、鐵人三項等7大項賽事。

楊鎮浯縣長下午在尚義機場前廣場迎接全運會聖火，並引燃交接給地區聖火隊，依序展開傳遞金湖鎮、金沙鎮沙美、金寧鄉仁愛新村轉金城鎮市街。