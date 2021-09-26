郭富城當年因《對你愛不完》爆紅全亞洲。（翻攝郭富城IG）

郭富城1990年9月25日推出首張專輯《對你愛不完》，在台灣紅遍大街小巷，幾乎人人都能哼上一段。郭富城自此成了爆紅亞洲的超人氣偶像，並從台灣紅回香港。專輯中同名主打歌〈對你愛不完〉，當年翻唱日本偶像田原俊彥的〈シルエットには踊れない〉，中文版作詞人就是台灣資深音樂人陳樂融，對於這首一舉助攻郭富城首張專輯在台灣賣出25萬張、亞洲總銷量突破100萬張，並且締造4白金銷量紀錄的神曲，陳樂融老師今（26日）謙虛感謝大家數十年來一直喜愛這首歌，「當時就是需要為一個矚目的偶像，打造出一個年輕生猛的主打歌」。

郭富城25日特地發文紀念專輯推出31年，「緣起於這張唱片，這一首歌《對你愛不完》，令我正式走進音樂殿堂的光影舞台。令我得到許多認同和鼓勵，和得到一班堅忠歌迷一直共行。31個年頭。當中充滿回憶、充滿感動、和許多無法言喻的快樂。謝謝大家在我的光影旅途中，一直陪伴」。

郭富城原只是在TVB工作的小小舞蹈員，之後意外獲得賞識參加藝員訓練班成為一名演員。期間雖有參與拍攝劇集，不過大多只是出演配角，並未有受到力捧。直到1990年，他在台灣拍攝機車廣告而走紅。郭富城2019年來台開演唱會時，就曾感性表示：「我的音樂從台灣開始。」他當年憑著在台灣出的《對你愛不完》專輯爆紅全亞洲，之後接連發表5張國語專輯，1992年推出首張粵語專輯後奪下多項音樂大獎，跟張學友、劉德華、黎明並列香港四大天王。