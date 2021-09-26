新北市一行17人登山隊，在中秋節連假期間的19日，挑戰一日單攻白姑大山，其中一名60歲黃姓山友落隊失聯，消防救難人員22日在深谷中尋獲他的遺體，而找到黃男遺體的人，就是來自捷克的台灣女婿、也是跑山獸有限公司老闆羅培德（Petr Novotny），擁有山林越野專長的他，看到尋人新聞，自願隨警消一同加入搜救行列，最後在一處深谷發現黃男遺體，耗時3日的搜救全記錄也在25日曝光。

「跑山獸」呼籲山友，如果迷失，千萬別往山谷或溪流走，因為很多迷失的人，都在這裡走不出來。（圖／翻攝自YouTube)

回顧事件，這支17人登山隊9月19日凌晨1點20分，從仁愛鄉紅香部落登山口入山，單攻白姑大山，其中60歲黃姓山友因身體不適，休息後不慎落隊迷路，杜姓領隊獲知黃男迷途，當晚返回山上，在司晏池到三錐山一帶搜索，家屬也於9月20日早上向南投縣消防局報案，請求協助搜索。

南投縣消防局第2大隊成立前進指揮所，杜姓領隊也在FB登山社團刊登尋人消息，請山友提供線索，「跑山獸」羅培德（Petr Novotny）看到尋人啟事，自願加入救援，22日中午11點多，在司晏池及三錐山前的沼澤地營地下方，約7、800公尺的深谷溪溝中，發現已無生命跡象的黃姓山友。

來自捷克的羅培德（Petr Novotny），2012年到台大念應用力學，認識老婆Eva Lobo（羅勃依婉），Eva是原住民，父母是南投泰雅族與賽德克族，由於羅培德熱愛跑步與台灣山林，夫妻倆共同創立「台灣跑山獸」網站（Taiwan Beast Runners），和大家分享山林越野路跑的經驗，同時舉辦山林越野路跑。

「跑山獸」羅培德將這次白姑大山搜救黃男的過程全部拍攝下來，於25日發佈到自己經營的YouTube頻道上。羅培德在影片中表示，他是根據失蹤者的手機訊號，推斷黃男是從三錐山南側稜線走失，隔日凌晨可能因為手機沒電或收不到訊號而失聯，影片中，羅培德從黃男最後一則通話訊息「草、倒木、峭壁、山谷」，推測黃男可能穿越芒草林至東側的山谷走失，決定朝有芒草林的高海拔去搜尋。

「跑山獸」羅培德白姑大山搜尋山友全紀錄

羅培德花了2個小時抵達東東側山谷，後來決定在箭竹林與陸峭山壁，摸擬黃男可能行走的路徑，搜尋到海拔2250公尺時，一度打算放棄，後來決定往下走，最後在海拔2175公尺一處深谷，找到黃男的遺體，羅培德黃男冰冷冷的遺體躺在眼前，不禁哽咽用英文悲喊：「Sorry、Sorry、Sorry！」， 面對這起不幸山難，他也呼籲山友表示：「如果您迷路，絕對不要往下到溪流或山谷，幾乎所有迷失的人，找到的位置都是在山谷，他們走不出來」。