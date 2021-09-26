小提琴家曾宇謙日前在台北國家音樂廳演出現場，感謝樂迷一路陪伴，並獻上他所喜愛的馬斯奈《泰伊斯冥想曲》作為安可曲，獻給樂迷。（牛耳藝術提供）

今年5月中旬本土疫情爆發之後，藝文活動停擺，就連曾獲得柴可夫斯基大賽銀獎的小提琴家曾宇謙，也快5個月沒上台演奏了，日前他在演出現場，感性地對觀眾發言：「自從5月之後，今晚是我的第一場演出，非常感謝這段時間大家的陪伴。」並獻上他所喜愛的馬斯奈《泰伊斯冥想曲》作為安可曲，獻給樂迷。

曾宇謙這次全台巡演，以台北國家音樂廳為首站，和指揮家楊士弘、長榮交響樂團攜手演出多首經典作，雖然因應政府規範採間隔座，仍吸引滿場樂迷親臨現場。

上半場包括觀眾喜愛的薩拉沙泰《流浪者之歌》，下半場還有蕭頌《詩曲》和熱情炫技的《卡門幻想曲》。有資深樂迷表示，每次都習慣買同樣的座位：「當我回到自己熟悉的座位時，真的太感動了，5個月沒有進來了，演出還沒開始我眼淚就快掉下來，能再聽音樂會真的太好了。」也有樂迷長年因為工作關係飛遍全球聽演出，現在因為疫情無法出國，聽完演出後感動地向服務人員道謝：「幸好還有你們。」

值得一提的是，下半場馬斯康尼《鄉間騎士》間奏曲，是加了管風琴演奏的版本，有樂迷形容：「豎琴澄淨透明的撥奏，管風琴渾厚的襯托，當最後一個音符結束，彷彿在天際線看到燦爛的一抹晚霞」，還有觀眾驚喜地表示：「沒想到能再重回音樂廳，第一場演出就聽到管風琴的聲音。」

曾宇謙巡演下一場為10月10日、11日在台中國家歌劇院，11月7日在台南文化中心登場。