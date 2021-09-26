中信兄弟19歲小將宋晟睿日前接種新冠疫苗，因「疫苗傷兵名單」短暫下二軍，26日身體狀況恢復正常歸隊，復賽後獲得一軍機會的他，也展現自身能力，逐漸站穩中外野位置，但他說：「雖然守備算是自己比較好的，但還是有很多觀念需要加強，要多花心思去學習。」

宋晟睿在青棒時期就被評為是守優於攻的球員，進到職棒後，一軍起步也多是在守備上幫助球隊，但近期他獲得不少攻擊機會，也持續在中外野有穩定守備表現，總教練林威助也肯定他的守備能力，「他的守備不擔心，可能就是要注意一些打擊細節。」

經過這段時間的一軍歷練，宋晟睿也越來越熟悉職棒生態，目前一軍出賽32場、31打數擊出12支安打、包括4支二壘安打，打擊率提升至3成23，守備率為1。

宋晟睿自知自己在高中時期打擊並不突出，尤其是外角球及變化球的攻擊成為弱點，但進到職棒後，他在打擊上花許多時間，下功夫持續學習、求進步，「現在安打也很多是外角、變化球，以前是弱點，但現在自己有在成長。」

談到外界肯定的守備部分，宋晟睿謙虛表示，自己還有很多地方需要加強，「觀念的部分要更好，像是處理球傳到哪、下一步動作之類的，雖然高中教練有給予很多觀念，但職棒層級不同，要更花心思去學習。」

宋晟睿23日前往注射疫苗，他透露，打完針後隔天起床感覺全身無力，「有頭痛，被痛醒，全身無力且懶懶的，經過1天後就好多了，今天只剩注射處有痠痠腫腫的。」