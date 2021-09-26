這星期，美國空軍批准了17 架B-1B「槍騎兵」(Lancer)超音速轟炸機的退役案，雖然這個決定令許多人感到不捨，但這是對未來20年戰略空軍轟炸機隊伍重整的重要一步。

美國空軍時報(Airforce Times)報導，美國空軍全球打擊司令部(US Air Force Global Strike Command)的新聞稿說，這批B-1B自1985年開始服役，如今已過去30多年的歲月，它們結束了自己的役期，將飛往退役飛機儲存庫，也就是亞利桑那州的戴維斯-蒙森空軍基地(Davis Monthan-Tucson Air Force Base)。

B-1B是1美國空軍的第2代超音速轟炸機，由北美航空(North American Aviation Inc.)研發，後被洛克威爾(Rockwell)合併，再之後被波音合併。它是世界第1種可變翼轟炸機，早期版本是B-1A，具有2馬赫的高空飛行極速，但是它必須具有更複雜1的進氣道設計，導致製造成本過於昂貴。再加上1970年開始，美國與蘇聯進行限制核戰略轟炸機的談判，卡特政府為表示誠意，宣布停止B-1A量產計畫。

不過到了1980年，雷根總統改變美國戰略方針，決定以強硬態度與蘇聯對抗，重啟B-1計畫，也就是B-1B。為了節約製造成本，B-1B的極速降低到1.25馬赫，但是更強調低可辨別與匿蹤性能，總體作戰能力強於B-1A。

原本B-1B的生產計畫是200架，但是另一種戰略轟炸機在1980年也已研發完成，也就是完全追求匿蹤性能的諾斯洛普(Northrop )B-2「精神式」(Spirit)，面對2種性能都優異的轟炸機，雷根的決定是「兩個都要」，都同意量產，但是預算有限，因此B-1B的生產數量對半折，剩下100架。

B-1B並沒有等到美蘇大戰反而是蘇聯解體，這使得原本的核武投射功能完全用不到了，改行執行精準導引投射武器的任務。略為可惜的是，在1991年第1次波斯灣戰爭爆發時，B-1B的改裝工作尚未完成，來不及參戰。不過在1998年的「沙漠之狐行動」轟炸伊拉克作戰時，B-1B就派上用場了，這是它的第1場實戰，之後大多數的美國對外戰爭、反恐戰爭，都有B-1B的身影。

然而，在過去20年的反恐戰爭歲月中，B-1B過度操勞，導致多數機體都有提早老化與妥善率下降的問題，尤其B-1B的可變翼設計雖然性能傑出，但是維修難度也比其他固定翼飛機來的複雜與高成本，因此美國空軍甚至曾下令B-1B減少可變翼的調整次數，可見問題的嚴重。

雖然B-1B的重大事故不多，但是小事故卻很多，引擎起火、液壓系統故障、起落架失靈都不罕見，還曾經發生過機組員因機體故障已決定全體彈射，卻因1具彈射椅故障，只好決定降落，之後這架B-1B平安返航。

最初的100架 B-1B，目前僅有45架在仍使用，但機況普遍不佳，例如在2019 年，只有不到一半的B-1B做好戰鬥準備，當時只有6架B-1B符合作戰使用標準。

美國空軍全球打擊司令部表示，過去 20 年的持續操作，對B-1B 機隊造成疲勞傷害，維修成本持續飆升，而且看來無法解決。我們期望在10年內，以B-21來全部汰換B-1B。