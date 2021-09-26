一名在台北工作的女網友近日表示，她月薪43K、月存30K，但由於這半年來覺得生活品質實在不佳，最近考慮當個「脫北者」，她並公布這幾個月的生活開銷，想詢問大家有沒有更好的省錢撇步，沒想到記帳內容曝光讓眾人嚇傻，驚呼「完全無法想像，請收下我的膝蓋」。

根據女網友在《Dcard》公布的記帳清單，住宿每個月約4000元，她和交往七年的男友一同在市民大道旁的公寓雅房租屋，室內使用空間約3-4坪，兩人共同負擔月租6000元，以及電費每個月約1000元。

女網友PO出自己的收支紀錄。(圖/截自Dcard)

關於飲食和生活用品，每個月約2525元，早餐通常是黑咖啡或自製烤果醬吐司配熱紅茶；午餐公司有提供便當；晚餐常常以有飽足感的擔仔湯麵解決，壓力比較大時會去吃火鍋，並強調白飯直接飆三大碗，生活用品如果遇到「買一送一」會習慣囤貨。

至於交通費每個月約753元，女網友說她平常上班騎車十分鐘到公司，一個月大概加兩次油，遇到連假返鄉高雄，都搭乘統聯夜間客運；保險費每個月約2550元，比較大的項目有防癌險、實支實付、醫療險；電信月租費每個月250元；娛樂開銷，大概每三個月只會買一個金額比較大的工具，例如九月時購入了兩千出頭的藍牙耳機。

她的記帳內容曝光後，讓一堆人看傻，紛紛回應「太猛了！那個餐費…」、「兩個人3、4坪不會太小嗎？」、「省成這樣真不簡單，我在新竹餐費是你的10倍」、「太狂了吧⋯好辛苦的感覺」、「好扯…很難想像這是在台北的花費」、「在台北一個月花12220？兩個住3-4坪？完全無法想像…收下我的膝蓋」。

有網友認為，要未來就要忍，因此現在只能用生活品質來換；但也有過來人奉勸，餐錢不要省得太誇張，不然以後恐怕要吐更多醫藥費，直言「現在用健康換錢，以後用錢換健康」。