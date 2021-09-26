新北市一名女子小真（化名）控訴，她2019年7月至9月間，被黃姓前男友偷偷錄下2人性愛片，雙方分手後，黃男潛入她的租屋處恐嚇「若不出來，就要鬧到公司去」，同年10月某日又用臉書Messenger傳訊威脅打算公審此事，再於IG張貼「我們就好好看下去，論壇很多，一部影片報價10萬起，歡迎私」， 揚言公開性愛片，小真忍無可忍，憤而對黃男提告求償100萬元。

小真提告時另外指出，黃男還在臉書社團上張貼她的臉書連結、LINE ID等資訊，指控她有不忠實、不誠信，並張貼性愛影片連結，讓她羞愧無臉面對所有親友，因為精神受到重大打擊，因此罹患憂鬱症。

黃男出庭時辯稱，放到網路上的影片沒有拍到小真臉部，而且時間只有5秒鐘，且經過模糊遮蔽處理，根本認不出女主角是小真。

新北地方法院勘驗各項事證後，將黃男依違反個資法判刑6月，得易科罰金18萬元，無故侵入他人住宅罪判處黃男拘役10日，恐嚇危害安全罪判罰金2000元，恐嚇危害安全罪判處拘役40日，應執行拘役45日，得易科罰金4萬5千元，全案上訴至高等法院遭駁回。

民事部分，新北地院審理後認為，性愛影片因黃男權限不足，遲遲不能自行從網路空間刪除，導致影片滯留在網路上、曝露在隨時可被他人看到的危險中，審酌小真受到的侵害程度，判黃男應賠償50萬元，全案仍可上訴。

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