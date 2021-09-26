對於綠營批評國民黨主席當選人朱立倫覆電大陸未用「民國」二字，國民黨台北市議員羅智強回擊，民進黨海基會2017年發函給對岸海協會，連個「106」都沒有，只有月日，且還用「我方」來取代「我國」；國民黨立委林為洲也諷刺，最近蔡政府不是要申請加入CPTPP嗎，用「中華民國」申請，給大家聞香一下！

國民黨選出新任黨主席後，中共總書記習近平發賀電祝賀。而國民黨主席當選人朱立倫也覆電致謝，文末日期註明是「110（2021）年9月26日」。

朱立倫的覆電未註明「民國」二字，遭到綠營質疑。民進黨立委王定宇表示，「賀電回函上的110年是令和？昭和？中華民國都消失不見！」

對於外界質疑，國民黨台北市議員羅智強回嗆，不長進的民進黨還在用4年前的爛哏，民進黨海基會2017年發函給對岸海協會，連個「106」都沒有，只有月日，且還用「我方」來取代「我國」，難道蔡英文是當「方長」？現在習近平發賀電恭喜朱立倫當選，民進黨又拿朱立倫回函上有無民國做文章，「民進黨，4年了，可以長進一點嗎？」

國民黨立委林為洲也痛批，最近蔡政府不是要申請加入CPTPP嗎，用「中華民國」申請，給大家聞香一下！林為洲諷刺，執政黨拿做不到的事情，來笑在野黨，這不是很好笑嗎？

羅智強也說，不管有沒有賀電，民進黨都有話講，習近平這賀電如果不發，綠營就會說「連中共都看衰國民黨」，這賀電若發，綠營又會說「國民黨又在和共產黨唱和，果然是中共同路人」，塔綠班嘴裡反正吐不出象牙，國民黨也就不用太過理會。