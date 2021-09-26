台北股市本周只有三個交易日，不過好在先跌後漲，周一反應中國恒大地產利空，其實就恒大負債金額1.9兆人民幣根本不能跟雷曼風暴相比，更何況最近一年全球央行才印鈔了9兆美元，誰大誰小?一清二楚，在解決到期公司債利息之後，股票市場也轉危為安，事實上美國在上周五聯準會（FED）就已經增加附買回協議(REPO)來增加流動性，所以這個利空也僅僅在台股反應一天，後續頸線17122點和缺口17235點都順利站上。

筆者認為，基本上下周還是個反彈周，原因是周五成交量有擴增到2773億，因此下周要回月線約17325點的位置應不難，只是目前下降壓力線大約在17500點附近，若沒有成交量擴增到3000億以上，第一次來17500點恐不易站穩，甚至容易再回測一次。

不過只要頸線17122點不再跌破，筆者認為進入到10月份將是做多股票最好的時機，因為FED已說最快11月才會有提前縮表的動作，那麼表示10月份是空窗期，不會有利空因子干擾，不過也進入第三季財報公布時間點，建議可以找尋Q3獲利有機會提升的股票領先作布局。

另外進入10月份，大家要特別留意9月份營收表現，特別是台積電，因為其8月營收表現衰退，但之前法說又說Q3將比Q2成長10%-13%，按此推算基本上台積電9月營收將落在1460-1550億之間，若公布時能超過1500億，那麼台積電有機會再往上。

另外台積電正全力打造創新的3D Fabric先進封測製造基地，台積電不僅大舉擴建3奈米等更先進的晶圓代工產線，同時也加快設置先進封測產線，這也意味著，台積電正開始或是即將開始大舉釋出後段封測設備採購訂單走，這是可以留意的方向。

像是弘塑將是優先受惠股，而辛耘為台積電濕製程設備供應鏈，本身也跨入再生晶圓領域，隨著大陸晶圓廠需求增加，辛耘有機會業績持續成長。再者中砂為砂輪業務，台積電占其營收約3成，本身也跨入第三代半導碳化矽(SiC)領域，也可以逢低留意。

（本文作者為摩爾投顧分析師張嘉軒）

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