《中天新聞》

台灣基進立委陳柏惟罷免案，將於10月23日舉行投票，雙方陣營進入白熱化，刪Q總部指控志工遭威脅、嗆聲，陳柏惟團隊則反嗆「指控子虛烏有」。陳柏惟罷免案結局會是如何？東華大學民族所教授施正鋒則預言，陳柏惟會有點像是前桃園市議員王浩宇的立委版。

針對陳柏惟罷免案未來發展，施正鋒26日接受《中天新聞》專訪時，舉高雄市議員黃捷罷免案表示，指黃捷其實是很強悍的，但是她可以裝死，在擔任高雄市議員的時候。面對罷免案重要關頭，就是比較低調，人家也勸她還是採取低調。

施正鋒指出，因為你越臭屁，人家就越會電你，現在陳柏惟有點像是王浩宇的立委版，所以人家想修理他。王浩宇就是某種程度的無厘頭，因為顏家某種程度的輕忽，才讓陳柏惟當選立委，所以陳柏惟上任之後就得意忘形，以為自己很厲害。

施正鋒接著表示，不過，陳柏惟問政真的看起來不是很認真，秀比較多，所以人家當然就會電他一下。因為民進黨其他地方的立委，還算是低調，因為他們現在準備2022年的縣市長選舉，所以廣結善緣。不像陳柏惟空降台中當選立委，然後又是一副臭屁的樣子，所以大家想教訓民進黨，就教訓他。但現在陳柏惟要低調，恐怕也難低調，因他把自己逼到了牆角，因為顏家如果不出來幫忙，會很難看，所以一定要全力動員。