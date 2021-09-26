巴勒斯坦衛生部表示，以色列軍隊今天在約旦河西岸占領區發動突襲，殺害至少4名巴勒斯坦人。

以色列總理班奈特（Naftali Bennett）透過聲明坦言，以軍已「展開行動，反制即將發動多場恐怖攻擊的巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）」。

班奈特隻字未提行動造成的傷亡人數；以國軍方發言人也未立即針對攻擊事件發表評論。

巴勒斯坦自治政府衛生部則表示，耶路撒冷西北方的西岸村莊比杜（Biddu）有3名巴人遇害；在哲寧市（Jenin）附近的村莊布爾津（Burqin），也有1名巴人死亡。

據以國主要廣播電台和新聞網站報導，至少4名武裝分子在西岸數個地點的突擊行動中喪生；軍方行動旨在捕捉哈瑪斯組織成員。

西方國家支持的巴勒斯坦自治政府位於被以色列占領的約旦河西岸，與實質上控管加薩走廊的哈瑪斯對立。長期以來，以國官員一直對哈瑪斯企圖在西岸壯大聲勢表示擔憂。