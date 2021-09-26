中秋一過，南投縣鹿谷鄉大崙山的銀杏造林區，民眾發現，整片銀杏葉由翠綠轉金黃色，吸引遊客參觀，鹿谷鄉竹林社區發展協會理事長林建興說，海拔1500公尺的大崙山，四處都可見農民種植銀杏樹，密集成林，當地大多是茶樹園，除了欣賞銀杏樹，又可聞到陣陣茶香味，令人心曠神怡。

鹿谷鄉竹林社區發展協會理事長林建興表示，1992年當地農友為了配合南投縣政府，倡導「混農林業」示範區計畫，農民紛紛在茶樹園間，交叉種植銀杏樹，全鄉種植面積約百公頃，尤其10月下旬更是一片金黃盛況。

林建興說，農民在這裡種植了大片的烏龍茶樹，但為了顧及水土保持，也種植銀杏樹，其扇形葉子隨四季變化，皆有不同風貌，如今整片銀杏造林區，成了許多民眾假日休憩的好去處，也帶動當地的旅遊觀光。

銀杏造林區的銀杏葉目前逐漸轉黃，每逢周末假日人潮滿滿，近日國民黨立委馬文君也前往欣賞，並與民眾互動拍照、握手，宣傳南投的好山好水，促進地方發展，秋季上南投山上賞銀杏美景紓壓。