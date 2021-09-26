每逢周末假日，南投縣溪頭自然教育園區人車潮擠爆，途中經常造成交通大壅塞，根據南投縣警察局交通隊一項統計，今年1月份至9月24日止，溪頭對外聯繫道路延溪公路發生的車禍就多達553件，平均每2天就發生1件車禍，其中因車禍導致死亡的有3人，另有230人受傷，南投警方周末已加派人力維護交通秩序。

南投縣警察局交通隊指出，溪頭自然教育園區聯外道路的外延溪公路，是當地唯一的要道，因道路較為狹窄且路段不直順，有時一下子湧入多車潮，常常「卡卡」出現塞車現象，遭到很多民眾抱怨，有的車輛放慢車速、不禮讓等情形，導致車化發生，產生行車糾紛。

南投警方分析表示，延溪公路車禍發生事故的原因相當多，但延溪公路最典型的車禍常因，除了車輛「違規超車」就是「競速爭道」，顯示駕駛人互不相禮讓才發生車禍，目前派員站崗維護交通秩序，呼籲民眾塞車時一定要「平心靜氣」，保持行車安全。

南投警方另指，有些駕駛人已經塞在車陣中，可能是擔心要塞很久的心態逐漸失去耐心，抱持僥倖的心態，違規行駛對向車道，甚至跨越雙黃線逆向超車，造成對向車道來車閃避不及發生碰撞車禍事故。

南投警方說，國內本土疫情趨緩，很多民眾到南投出遊，尤其台大實驗林管處管轄的溪頭自然教育園區，近來遊客更是絡繹不絕，建議民眾，可於平常日前來遊玩，避免塞車之苦，更呼籲遵守交通規則，快樂出門、平安回家。