阿根廷日前發生一起命案，一對情侶在爭執時，憤怒的女友將手機砸向男友，結果手機砸中男友的太陽穴。幾天後，男子因為身體不適而就醫，結果醫師發現男子早已嚴重腦損，雖然馬上緊急手術，但男子出院沒幾天後還是死亡。

根據《太陽報》報導指出，這起事件發生在阿根廷薩爾塔市(Salta)，在4月時，22歲的洛佩茲(Roxana Adelina Lopez)與23歲的男友冠塔伊(Luis Guantay)發生肢體衝突，冠塔伊動手毆打洛佩茲，而洛佩茲也把手機丟向冠塔伊還擊，而手機也因此砸中冠塔伊的右側頭部。

之後沒多久，冠塔伊就因為持續性的頭痛前往醫院檢查，結果醫師檢查後，發現冠塔伊因為頭部右側太陽穴受傷，進而導致嚴重的腦損傷，雖然當下馬上進行緊急手術治療，但出院之後的冠塔伊還是在家中死亡。

事後，根據法醫調查顯示，冠塔伊的死亡與太陽穴遭到撞擊有直接關係，冠塔伊的母親也報警指稱佩洛茲蓄意謀殺，佩洛茲目前也因此被依過失殺人罪遭到起訴，但他日前對外發表聲明，否認自己的犯行。