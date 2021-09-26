資生堂在SOGO忠孝館打造「數位日式花園」。（資生堂提供）

東京尖端科技「鏡面肌膚檢測儀」。（資生堂提供）

頂級保養資生堂以「數位日式花園」為概念在SOGO忠孝館打造台北概念櫃，將東京實驗室推出的「鏡面肌膚檢測儀」最新科技帶來台灣，訴求5分鐘內透過即時影像， AI分析顧客肌膚的內在及外在狀況。

另外，疫情下也特別推出全自動感應式無手試用裝置， 讓每位消費者都能在最低接觸風險的情況下體驗產品，另外更客製日式禮品包裝服務，空運包裝透過日式傳統紙與緞帶讓周慶消費者帶回滿滿心意，購買3950元「紅妍超導循環肌活露」50ml，贈價值1500元「紅色能量旅行組」相當於下殺72折起。