頂級保養資生堂以「數位日式花園」為概念在SOGO忠孝館打造台北概念櫃，將東京實驗室推出的「鏡面肌膚檢測儀」最新科技帶來台灣，訴求5分鐘內透過即時影像， AI分析顧客肌膚的內在及外在狀況。
另外，疫情下也特別推出全自動感應式無手試用裝置， 讓每位消費者都能在最低接觸風險的情況下體驗產品，另外更客製日式禮品包裝服務，空運包裝透過日式傳統紙與緞帶讓周慶消費者帶回滿滿心意，購買3950元「紅妍超導循環肌活露」50ml，贈價值1500元「紅色能量旅行組」相當於下殺72折起。
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