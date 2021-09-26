殲-16D 無偵-7首次展示！中國空軍公佈參加中國航展陣容

即將在9月28日於珠海開幕的中國國際航空航太博覽會（珠海航展）上，將首次展出中國第一架自主開發的電子戰機殲-16，它運用干擾器擾亂敵方防空系統，並以反輻射導彈摧毀地面雷達設施。港媒引述大陸軍事專家稱，殲-16D近期已開始參與對台灣西南空域的侵擾行動，未來亦將是對台作戰的要角。

《南華早報》報導指出，這次在珠海航展展出大陸自主研製的殲-16D電子戰機是首次公開亮相，將展示中共軍方在電磁戰能力方面的進步。按照中共空軍發言人申進科的說法，殲-16D已投入實戰化訓練，將進一步提高空軍電子進攻能力，支撐空軍作戰範圍拓展和空軍戰略轉型建設。

報導說，殲-16D在外型上的顯著特徵就是機身周圍裝有數根天線，翼尖處裝有2個巨大的電子作戰吊艙。在作戰行動中，殲-16D會先使用干擾器，擾亂敵方防空系統的目標和火力控制裝置，接著發射反輻射導彈。作為戰鬥機，它還能參與空中自衛戰，以保護其他友軍戰機免遭敵機攻擊。

報導引遊專家的話表示，美海軍的EA-18G咆哮者艦載電子戰機，同樣是為在攻擊任務中干擾敵方系統和對其他友軍戰機進行電磁保護而設計的。中國是繼美國之後第2個開發電子戰機的國家，這表明中國已大大提升電子戰能力。

軍事專家說，殲-16D表明中國非常重視電磁作戰領域的主導地位。要贏得未來戰爭，不僅必須在空中和海上佔據主導地位，而且必須在資訊和電磁領域佔據主動地位。另一位軍事專家稱，2015年首飛的殲-16D已經過改進，提升了發動機系統，將主要用於中國空軍的電子支援和壓制敵軍防空系統。

報導指出，本月初包括殲-16在內的十幾架共軍戰機進入台灣西南空域的防空識別區內。而鑒於殲-16D有能力壓制陸基和海基防空系統以及干擾雷達系統，應該對其納入此類任務進行監測。

軍事專家認為稱，殲-16和殲-16D有可能同時用於對台作戰，殲-16D因此加入到台灣附近的軍事行動中。

高空無人偵察機無偵-7將在本屆珠海航展首次亮相。（圖／中新社）

據《中央電視台》報導，無偵-7也將首次亮相航展，它是中國自主研發生產的高空無人偵察機，主要執行邊境偵察和領海巡邏任務。其他參展的包括殲-20隱形戰鬥機、運-20運輸機、空警-500預警機、轟-6K轟炸機和教-10教練機。