《美麗島電子報》的最新民調顯示，蔡英文總統的執政滿意度下滑到47.8%，不滿意度則上升到48.4%，引發各界關注。宅神朱學恒表示，過去一個月民間傳唱塔綠班之歌，而這首歌唱著唱著，蔡英文和民進黨的民調便紛紛下滑，難怪會全黨氣噗噗，同時他更直言自己想要去報名金曲獎。

朱學恒26日在臉書上表示，《美麗島電子報》董事長吳子嘉分享給了一個好棒棒的資料，就在過去一個月傳唱塔綠班的民間風氣中，唱著唱著蔡英文總統的信任度就跌掉7.3個百分點，不信任度上升5.5個百分點，蔡英文執政滿意度跌了7.2個百分點，不滿意度上升5.1個百分點，民進黨滿意度下跌6.4個百分點，不滿意度上升1.9個百分點，難怪全黨都翻臉氣噗噗，「動搖黨本了對吧，連各種側翼紛紛跪舔的邏輯都出來了」，還讓他要出來道歉。朱學恒直言，既然這麼可以讓社會動盪，「我真心想要去報金曲獎啊，哈哈哈」。

此外，針對蔡英文民調下滑，吳子嘉日前也在政論節目《關鍵時刻》中指出，「後來我們內部開會討論到底怎麼回事？」後來發現因國民黨黨主席競爭激烈，而蔡英文與民進黨成了4位候選人攻擊的對象，「國民黨罵蔡英文罵了一個月，就是這個情況，每天4候選人一開記者會、辯論會就罵，蔡英文也沒反擊，所以民調掉下來」。

吳子嘉分析，國民黨黨主席之爭，蔡英文卻是主要攻擊對象，4人齊打蔡英文，產生了影響。