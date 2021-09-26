斯洛伐克提供16萬劑疫苗 台北101點燈致謝「友情零距離」 20:162021/09/26 中時 郭家崴 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 斯洛伐克提供16萬劑疫苗，台北101點燈致謝「友情零距離」。（郭家崴攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 斯洛伐克提供台灣疫苗今（26日）抵台，台北101今晚18時30分至22時點燈打字，包含「溫暖情誼」、「善的循環」、「TWNSVK」、「千里送真情」、「友情零距離」、「謝謝斯洛伐克」、「Thank you」，感謝斯洛伐克溫暖矽支持與真摯友誼，與台灣在對抗疫情上，攜手展現良善力量的正向循環。 贈台疫苗「還沒結束」 日本參議員佐藤正久：將繼續提供支援 斯洛伐克贈16萬劑AZ疫苗抵台 蘇貞昌感謝：善的循環 #斯洛伐克 #台北101 #點燈 #零距離 #溫暖 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 1萬劑變16萬劑 斯洛伐克加碼贈台疫苗 民進黨：善的循環 11:212021/09/25 政治 流感疫苗10／1起兩階段開打 與新冠疫苗得隔7天 14:122021/09/26 生活 獲贈AZ陸續到貨 打高端可入境印尼 04:102021/09/26 焦點要聞 黨主席敗選後 張亞中親曝明天重要行程 23:552021/09/25 政治 陽明海運擬砸百億買樓 總部遷回台北 09:432021/09/25 財經 起飛了！日贈台50萬劑AZ畫面曝光 謝長廷向機長鞠躬喊4字 12:002021/09/25 政治 全台拉麵超新星排行 特選台北必吃「拉麵地圖」冠軍之路得來不易 10:462021/09/26 生活 逾1萬人施打高端 新竹縣第9輪疫苗、75歲以上莫德納第2劑今開打 15:412021/09/25 生活 斯洛伐克加碼捐台AZ 網友竟為一件事火大 13:252021/09/25 政治 百貨周年慶 刷卡密技搶先看 04:102021/09/26 財經要聞 隱藏在居酒屋的酒吧 「Eside Bond」饒舌的靈魂用酒精還有音樂來發酵 10:192021/09/25 生活 生活熱門新聞 印度神童最新預言！大陸經濟動盪 下波災難將震驚全球 - 生活 台灣拍不出《魷魚遊戲》生存劇？網揭1關鍵：只能自嗨 - 生活 108萬劑莫德納28日開打 陳時中：有這種症狀暫緩接種 - 生活 學生不知孫中山、不懂朝代時序 吳昆財：「去中國化」後果竟是去歷史化 - 生活 - 旺報 馬偕感染科名醫在美打第3劑BNT後猝死沙發 法醫拒解剖家屬崩潰 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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