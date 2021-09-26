斯洛伐克提供台灣疫苗今（26日）抵台，台北101今晚18時30分至22時點燈打字，包含「溫暖情誼」、「善的循環」、「TWNSVK」、「千里送真情」、「友情零距離」、「謝謝斯洛伐克」、「Thank you」，感謝斯洛伐克溫暖矽支持與真摯友誼，與台灣在對抗疫情上，攜手展現良善力量的正向循環。

贈台疫苗「還沒結束」 日本參議員佐藤正久：將繼續提供支援
斯洛伐克贈16萬劑AZ疫苗抵台 蘇貞昌感謝：善的循環
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