斯洛伐克提供台灣疫苗今（26日）抵台，台北101今晚18時30分至22時點燈打字，包含「溫暖情誼」、「善的循環」、「TWNSVK」、「千里送真情」、「友情零距離」、「謝謝斯洛伐克」、「Thank you」，感謝斯洛伐克溫暖矽支持與真摯友誼，與台灣在對抗疫情上，攜手展現良善力量的正向循環。