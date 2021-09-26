中信兄弟黃恩賜。（陳怡誠攝）

富邦悍將投手陳仕朋。（陳怡誠攝）

中信兄弟26日作客新莊，僅管先發投手黃恩賜僅投1.1局就退場，但靠著火力掩護躲過敗投，4局靠著詹子賢陽春炮帶起攻勢，他也繳出生涯首次5支5的「猛打賞」，終場就以8比3擊敗富邦悍將，奪下3連勝。

此役雙方都推出本土投手先發，兄弟黃恩賜首局讓對手3上3下，但第2局先是保送范國宸，1出局後又被申皓瑋敲二壘安打，保送陳凱倫，戴培峰敲安攻下第2分，兄弟決定換投，黃恩賜僅投投44球，1.1局被敲2支安打，投1三振、2保送，失2分。

1分落後的兄弟4局上展開反撲，詹子賢從富邦先發投手陳仕朋手中敲出陽春炮，本季第10轟出爐，也開啟兄弟反攻氣勢，兄弟單局攻下3分逆轉，之後在第5、6局也都有分數進帳，持續擴大領先分差，最終就以5分差獲勝。

兄弟此役共敲出12支安打，其中詹子賢1人就貢獻5支，單場5支5，只差1支三壘安打就完成「完全打擊」，另貢獻4分打點。

富邦陳仕朋則持續悲情，4.1局用91球，被敲8支安打，其中包含1發全壘打，失掉5分皆為自責分，吞下本季第10敗（另有1勝）是本季第1人，這也是他連2季敗場都達雙位數。

另場天母進行的樂天桃猿與味全龍3連戰最終戰，猿隊靠著霸林爵120球完投9局，飆出12次三振僅有1保送，被敲5支安打，賞龍隊吞下9顆「鴨蛋」，以6比0完封對手，奪下本季第5勝，也是他改披猿隊戰袍後首場完封勝，猿隊奪下這1勝後，下半季戰績暫時獨居領先。